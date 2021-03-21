В Украине до 2024 года планируют открыть 3500 точек доступа к админуслугам

В Украине до 2024 года планируется открыть более 3500 точек доступа административным услугам.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, государство поможет органам местного самоуправления в развитии сети ЦПАУ. Правительство приняло постановление, которое определяет порядок и условия предоставления субвенции для развития сети центров предоставления административных услуг. Появится четкий механизм предоставления и использования средств из государственного бюджета местным бюджетам для развития сети по всей Украине.

«Цель Минцифры — современный государственный сервис в каждом уголке Украины. В городе-миллионнике или маленькой территориальной общине с населением до 10 тысяч человек», — отметил Федоров.

По его словам, сегодня украинцы могут получить админуслуги в 1306 точках доступа. Из них 876 ЦПАУ, 59 территориальных подразделений, 356 удаленных рабочих мест и 15 мобильных ЦПАУ. Только за 2020 год украинцы получили 13 млн 971 тыс. 079 административных услуг в центрах предоставления административных услуг.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства 24 марта, что власть ставит перед собой четкую и амбициозную задачу, чтобы через 2−3 года в каждой общине был современный Центр предоставления административных услуг.