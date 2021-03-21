lifecell меняет с апреля условия на услуги «Дополнительные деньги»

ООО «Лайфселл», предоставляющая услуги подвижной (мобильной) связи под торговой маркой lifecell, меняет условия предоставления услуги «Дополнительные деньги».
Об этом сказано на сайте компании.
Начиная с 1 апреля 2021 года меняется стоимость услуги «Дополнительные деньги».
Стоимость услуги «Дополнительные деньги» будет изменена автоматически, без необходимости заказывать какие-либо услуги.
Также информация об изменениях услуги «Дополнительные деньги» будет своевременно отправлена в SMS-сообщении.
скриншот с сайта компании
Для управления услугой нужно набрать со своего мобильного *123#, выбрать Upravlinnia rahunkom, дальше Dodatkovi groshi и подтвердить свой запрос.
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