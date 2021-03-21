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lifecell меняет с апреля условия на услуги «Дополнительные деньги»

lifecell меняет с апреля условия на услуги «Дополнительные деньги»

ООО «Лайфселл», предоставляющая услуги подвижной (мобильной) связи под торговой маркой lifecell, меняет условия предоставления услуги «Дополнительные деньги».

Об этом сказано на сайте компании.

Начиная с 1 апреля 2021 года меняется стоимость услуги «Дополнительные деньги».

Стоимость услуги «Дополнительные деньги» будет изменена автоматически, без необходимости заказывать какие-либо услуги.

Также информация об изменениях услуги «Дополнительные деньги» будет своевременно отправлена в SMS-сообщении.

скриншот с сайта компании

Для управления услугой нужно набрать со своего мобильного *123#, выбрать Upravlinnia rahunkom, дальше Dodatkovi groshi и подтвердить свой запрос.

По материалам Finance.UA
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