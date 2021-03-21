Компания GMC обновила внедорожник GMC Terrain (фото)

GMC Terrain 2022 модельного года получил усиленную версию AT4, но лишился двигателя. Турбо-четверка мощностью 170 л.с. – теперь единственный выбор для покупателей.

Версия AT4, ориентированная на бездорожье, доступна для кроссовера Acadia, пикапа Sierra и внедорожника Yukon, но никогда не была доступна для компактного кроссовера GMC Terrain – до сих пор. В рамках обновления 2022 модельного года Terrain теперь предлагается в более «жесткой» версии, которая добавляет прочную переднюю стальную защитную пластину, большие внедорожные шины и внешнюю отделку черным хромом.

С рестайлингом вся модельная линейка GMC Terrain получила прочную переднюю панель с решеткой радиатора более «смелого» дизайна, а также обновленные светодиодные передние фары и задние фонари. Для Terrain 2022 модельного года доступны четыре новых цветовых варианта, а также новые колесные диски размером 18 и 19 дюймов.

Интерьер отличается новой отделкой и тканевыми материалами. В «базе» теперь предлагаются беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto, а 8-дюймовый дисплей для водителя доступен в стандартной в топовой комплектации Denali. Кроме того, проекционный дисплей впервые доступен для версии SLT и новом исполнении AT4, а также входит в стандартную комплектацию Denali.



Фото: GMC Terrain

GMC Terrain оборудован заводским комплектом GMC Pro Safety, который включает в себя функцию автоматического экстренного торможения, помощь в удержании полосы движения с предупреждением о выезде с нее, предупреждение при лобовом столкновении, торможение перед пешеходом впереди, индикатор расстояния наблюдения и автоматическую помощь при переключении дальнего света.

Под капотом обновленного GMC Terrain находится 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 170 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Terrain 2021 года также еще предлагался с более мощным 2,0-литровым I4 с турбонаддувом мощностью 252 л.с. и 352 Нм, но этот агрегат больше не доступен для модели 2022 года. Продажи Terrain SLE, SLT и AT4 начнутся летом 2021 года, а GMC Terrain Denali 2022 года поступит в дилерские центры этой осенью.