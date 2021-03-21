Компания Skoda анонсировала несколько новинок в 2021 году

Чешская компания Skoda намерена выпустить несколько новинок до конца нынешнего года.

В мае нынешнего года этот производитель представит новое поколение хэтчбека Fabia. Кроме того, бренд намерен выпустить модификацию этой машины в кузове универсал.

По предварительным данным, универсал поступит в серийное производство в 2023 году.

Кроме того, компания заявила, что она хочет быть частью проекта VW Group по созданию сверхкомпактных электромобилей на новой платформе под названием MEB Entry.

По предварительной информации, машина на базе упомянутой платформы может стать второй полностью электрической моделью марки. Также есть сведения о том, что в этом году может быть представлена ​​новинка – уменьшенная вариация модели Enyaq.