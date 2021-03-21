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Почему не следует погашать кредиты в последний день

Почему не следует погашать кредиты в последний день

Микрокредитами пользуются многие украинцы. МФО выдают онлайн-кредиты в считаные минуты и без лишней бюрократии.

Сервис – одно из главных конкурентных преимуществ МФО. И они постоянно над ним работают. Упростив процесс выдачи кредитов настолько, насколько это вообще возможно, они также думают и над тем, чтобы его можно было комфортно погашать.

Способы погашения кредита:

  • через личный кабинет пользователя,
  • кассы банков,
  • терминалы самообслуживания,
  • СЭП-переводы.

Но от самих МФО эти способы не зависят. Иногда отправленный клиентом платеж может задержаться.

Некоторые банки отправляют деньги в течение нескольких рабочих дней. Задержки порой случаются и из-за каких-то технических трудностей или форс-мажоров.

Лучше перестраховаться и закрыть кредит это за 3-5 дней до наступления расчетной даты. Будет обидно, если кредит будет просрочен не по вашей вине и это отразится на вашей кредитной истории.

Также не советуем занимать впрок. Бывает так, что человек обратился за кредитом в 3000 гривен, а МФО или банк одобрили ему втрое больше. Сразу находятся «причины» освоить всю или большую часть доступной суммы. Как правило, без особой на то необходимости. Затем, когда приходит время платить, возникают просрочки, берутся новые кредиты для того, чтобы погасить старые.

5 ошибок заемщика. Что не стоит делать, когда берешь кредит в МФО 💰

По материалам Finance.UA
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