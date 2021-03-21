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Samsung готовит к выходу смартфон-планшет, складывающийся втрое

По информации Nikkei Asian Review, Samsung работает над потенциальным следующим складным Galaxy Z Fold со сгибающимся в двух местах экраном.

Сейчас линейка сгибаемых смартфонов Samsung представлена двумя моделями: Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip (обе в прошлом году разменяли поколения). Они сильно отличаются форм-фактором (смартфон-планшет и раскладушка) и параметрами, но одно их объединяет — один изгиб. Между тем, инженерная мысль не стоит на месте и Samsung, возлагающая большие надежды на сгибаемые смартфоны Galaxy Z, активно работает над новыми форм-факторами. Собственно, Samsung Display тизерила такие устройства — смартфон-рулон и смартфон-планшет, складывающийся втрое.


Фото: itc.ua/

По большому счету новая информация подтверждает предыдущие сообщения на тему новых складных смартфонов Samsung.

Сообщается, что дизайн все еще дорабатывается. В то же время собеседники Nikkei утверждают, что в итоге экран может иметь более стандартное соотношение сторон 16:9 или 18:9, что упростит разработку и адаптирование приложений по сравнению с нестандартным экраном Z Fold с соотношением 25:9.

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Говоря о потенциальном смартфон-планшете Samsung со сгибающимся в двух местах экраном, невольно вспоминается аналогичный концепт Intel в том же Z-образном форм-факторе, а также прототип TCL с такой же конструкцией. Еще можно вспомнить, как вице-президент Motorola Дэн Дери в одном из интервью называл концептуальный Z-образный форм-фактор «священным Граалем складных конструкций».

Еще год назад президент мобильного подразделения Samsung утверждал, что компания может выпустить смартфон со сгибающимся в нескольких местах экраном, но пока не видит в этом практической пользы.

По материалам ITC.ua
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