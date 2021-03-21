В бюджет поступили 72 миллиона за первые две лицензии наземного казино

Госбюджет получил за первые две лицензии наземного казино 72 миллиона гривен — лицензии оплатили ООО «ПРИМУМ» (гостиница «Гагарин» в Одессе) и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС» (Львов).

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Telegram.

«Госказначейство подтвердило оплату 36 миллионов гривен за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино.

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Таким образом, отель «Гагарин» в Одессе — это первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино», — говорится в сообщении.

Впоследствии в комиссии сообщили, что лицензию оплатило и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС».