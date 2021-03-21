Британия инвестирует 95 млн фунтов стерлингов в создание офшорных ветряных хабов

Великобритания выделила 95 миллионов фунтов стерлингов (132,5 миллиона долларов США/110,8 миллиона евро) на модернизацию двух портов на восточном побережье Англии для создания оффшорных ветряных хабов.

Инвестиции в поддержку офшорной ветроэнергетики инициировало правительство.

В частности, Able Marine Energy Park, расположенный на южном берегу реки Хамбер, получит до 75 миллионов фунтов стерлингов государственных денег. На севере морской производственный центр Teesworks на реке Тис получает до 20 миллионов фунтов стерлингов.

После реконструкции порта Хамбер и Тиссайд смогут разместить до семи производителей, поддерживать до 9 ГВт морского ветра и непосредственно создать около 3000 новых рабочих мест каждый, сообщило правительство Великобритании.

Строительные работы планируется начать позже в 2020 году.

В отдельном заявлении GE Renewable Energy сообщила, что создаст производственный комплекс в Ттиссайде, который только что получил статус свободного порта.

Завод Teesside изготовит 107-метровые лопасти для морских ветряных турбин GE Haliade-X и поставит их для установки комплекса Dogger Bank мощностью 3,6 ГВт у восточного побережья Йоркшира. Завод начнет производство в 2023 году.

Правительство Великобритании также ожидает, что эти два порта привлекут отечественный бизнес и более мелких поставщиков и поставят их в хорошее положение для получения контрактов и инвестиций от энергетических компаний.

«Во время промышленной революции более 200 лет назад ветер приводил в движение паруса кораблей из Хамбера и Тиссайда, торгующих товарами по всему миру, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Теперь Хамбер и Тиссайд пустят ветер в паруса нашей новой „зеленой“ промышленной революции, построив следующее поколение морских ветряных турбин и создав при этом 6000 новых „зеленых“ рабочих мест».