Microsoft объявила о скором прекращении поддержки одной из версий Windows 10

Компания Microsoft начала предупреждать пользователей операционной системы Windows 10 о скором завершении жизненного цикла очередной её версии.

С 11 мая 2021 года прекратится техническая поддержка Windows 10 версии 1909 или November 2019 Update — крупного обновления, которое было выпущено в ноябре 2019 года. После этого Microsoft перестанет выпускать обновления для этой версии ОС, в том числе и обновления безопасности.

Пользователи начали замечать оповещение в области уведомлений, гласящее: «Ваша версия Windows 10 скоро перестанет поддерживаться». Пользователям предлагается перейти на более современные Windows 10 May 2020 Update (2004) или October 2020 Update (2H20).

В декабре 2020 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10 1903 и 1809, которые были выпущены весной 2019 года и осенью 2018 года соответственно. В декабре же Microsoft начала принудительно обновлять ПК с установленной 1903 до версии 1909. В мае 2021 года начнётся аналогичный автоматический переход версии 1909 на 2004 — майское обновление 2020 года.