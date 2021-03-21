В КГГА назвали условие досрочного ослабления локдауна в столице

Столица Украины со вчерашнего дня живет по ограничениям «красной» карантинной зоны, поэтому условия локдауна, введенного в столице с 20 марта, уже неактуальны.
Об этом заявил замглавы столичной госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.
Он напомнил, что Киев на прошлой неделе находился в «оранжевой» зоне, однако из-за всплеска заболеваемости были введены дополнительные ограничения.
«Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в „красной“ зоне, согласно индикаторам Кабмина», — заявил вчера Поворозник.
Чиновник пояснил, что пересмотр ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации.
«Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Таким образом сегодняшние ограничения будут пересмотрены, то есть ослаблены. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право — это остановка общественного транспорта», — сказал замглавы КГГА.
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