Приравнивается ли кредитный онлайн-договор к бумажному - объяснение НБУ

Оформленный онлайн договор равноценен обычному бумажному договору.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Кредитный договор при оформлении займа онлайн на сайте или в мобильном приложении подписывается одноразовым паролем. Этот пароль в соответствии с законодательством, регулирующим заключение электронных договоров, по сути имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись, а электронный договор приравнивается к договору, заключенному в письменной форме», — сказано в сообщении.
Нацбанк советует не пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате.
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«При заключении договора на сайте клиент ставит „галочку“ напротив строки „подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе и их передачу в бюро кредитных историй“. Поэтому информация о вас и вашем кредите также доступна бюро кредитных историй», — добавляет регулятор.
Невыполнение условий кредитного онлайн-договора может негативно повлиять на вашу кредитную историю и затруднить получение нового кредита. Кроме этого, финансовое учреждение может передать информацию о вас в коллекторскую компанию, представители которой будут звонить и писать с требованием вернуть долг.
Советы от НБУ:
1). Внимательно читайте договор с банком, даже если заключаете его онлайн. Обращайте внимание на процентную ставку, комиссии, дополнительные платежи и штрафы в случае просрочки. Размер штрафов и пени по кредитам до 1 минимальной зарплаты не может превышать двойной суммы кредита (это касается кредитов, оформленных после 8 января 2021 года). Штрафы и пеня для кредитов свыше 1 минимальной зарплаты не могут превышать половины суммы кредита. Однако эти ограничения не распространяются на другие платежи, подлежащие уплате за нарушение выполнения кредитных обязательств.
2). Помните, если берете кредит больше минимальной зарплаты и сроком более месяца, то банк должен предоставить не только договор, но и паспорт потребительского кредита.
3). Выполняйте обязательства по кредитному онлайн-договору. Если финансовое учреждение нарушило ваши права, обращайтесь в НБУ.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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