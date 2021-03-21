В Украине выдали доступных кредитов на 27 миллиардов

По государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано почти 11 тыс. займов на общую сумму 27 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что с момента старта государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 10 942 кредита на общую сумму в 27 млрд грн.
Из них 13,529 млрд грн были выданы для рефинансирования полученных ранее кредитов, 4,404 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 9,048 млрд грн – как антикризисные кредиты.
В Минфине добавили, что за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 573 кредита на общую сумму 1,5 млрд грн.
На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 27 банками.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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