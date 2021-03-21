В Украине выдали доступных кредитов на 27 миллиардов

По государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано почти 11 тыс. займов на общую сумму 27 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что с момента старта государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 10 942 кредита на общую сумму в 27 млрд грн.

Из них 13,529 млрд грн были выданы для рефинансирования полученных ранее кредитов, 4,404 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 9,048 млрд грн – как антикризисные кредиты.

В Минфине добавили, что за последнюю неделю уполномоченные банки выдали 573 кредита на общую сумму 1,5 млрд грн.

На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 27 банками.



Инфографика: Минфин

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