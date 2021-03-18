Минфин в марте привлек на аукционах 22,2 млрд грн

С начала марта Министерство финансов привлекло 22,2 млрд грн на первичных аукционах по размещению ОВГЗ, номинированных в гривне.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.
«Объем привлечений гривневых средств с целью финансирования государственного бюджета на первичных аукционах Министерства финансов с начала марта составил 22,2 млрд гривен, а средневзвешенная ставка по ним составила 11,06%, что на 32 б. п. ниже, чем в январе-феврале. Такая ситуация стала возможной за счет сокращения средней срочности первичных размещений и повышения спроса на государственные ценные бумаги на коротком конце кривой доходности», – написал Данилишин.
В то же время, по мнению главы Совета НБУ, дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований на год (вместе с заимствованиями в иностранной валюте на внутреннем рынке Минфин привлек 21% от планового объема) может вынудить Министерство финансов к повышению ставок, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга.
По его словам, несмотря на снижение общего объема ОВГЗ в обращении (плановые погашения превышали новые заимствования), две категории инвесторов на прошлой неделе увеличили свои портфели государственных ценных бумаг – физические лица (+372 млн гривен, из которых 53% – в иностранной валюте) и нерезиденты (+2,3 млрд гривен). Эти инвесторы «склонны к изменению настроений на рынке и характеризуются относительно быстрой реакцией в случае ухудшения экономических ожиданий», напомнил Данилишин.
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