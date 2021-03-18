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Маски на улицах в «красной зоне» - постановление Кабмина

Маски на улицах в «красной зоне» - постановление Кабмина

Правительство ужесточило правила пребывания граждан на территориях общего пользования в регионах “красной” зоны.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта 2021 г. № 230.

Согласно документу, запрещается “пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.

К территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);
  • рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Напомним, Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре применили штрафы за отсутствие маски на лице. Депутаты обязали предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски. Штрафовали тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок.
По материалам Finance.UA
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