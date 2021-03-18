Маски на улицах в «красной зоне» - постановление Кабмина

Правительство ужесточило правила пребывания граждан на территориях общего пользования в регионах “красной” зоны.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта 2021 г. № 230.

Согласно документу, запрещается “пребывание на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно”.

К территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки – памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Напомним, Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Справка Finance.ua: