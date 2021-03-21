Укрзализныця сообщила, будет ли ограничивать высадку и посадку в Киеве

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве. Об этом сообщили в компании.
Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях.
Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.
Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных зон». Сейчас Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 2376 25
Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVIDВчера, 11:02 - 1338 10
Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемииВчера, 10:33 - 620 9
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»Вчера, 07:11 - 669 9
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 8242 6
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 8242 6
Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать (инфографика)Вчера, 08:03 - 3007 1
Население продает доллары - ДанилишинВчера, 16:15 - 2921 1
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 2376 25
Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в КиевеВчера, 12:44 - 2101 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 325
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1130 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 551 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1865 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3086 1