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Укрзализныця сообщила, будет ли ограничивать высадку и посадку в Киеве

Укрзализныця сообщила, будет ли ограничивать высадку и посадку в Киеве

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве. Об этом сообщили в компании.

Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях.

Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных зон». Сейчас Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.

Справка Finance.ua:

  • 22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон». Таким образом, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями Государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных зон» по решению МИНЗДРАВА.
По материалам Finance.UA
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