Google выпустила новую версию Chrome, которая потребляет меньше оперативной памяти

Новая функция получила название PartitionAlloc. Она позволяет ускорить загрузку страниц в браузере и разгрузить оперативную память вашего компьютера.

В Google заявляют, что использование оперативной памяти сократилось на 22%, а загрузка графической видеокарты компьютера — на 5−8% в зависимости от конкретных сценариев использования. А скорость переключения между вкладками должна увеличиться на 10%.

Также компания заявила о том, что на некоторых популярных сайтах Chrome научится высвобождать до 100 Мб оперативной памяти на одну вкладку. Это также позволит существенно разгрузить оперативную память вашего компьютера. Правда, перечень этих сайтов пока не разглашается.

Функция есть в новой сборке Chrome 89, которая уже доступна пользователям Windows 10, и включена по умолчанию. Никаких действий со стороны пользователя не требуется.

В ближайшем будущем разработчики обещают ускорить Chrome еще больше за счет функции умной очистки кэша. Однако, пока не сообщается, когда эта функция будет реализована.