Электрокроссовер Renault взорвал рынок ценником в 7700 евро (фото)

Электрический кроссовер Dacia Spring вызвал ажиотаж на родном, румынском рынке. Всего через 48 часов после начала приема заказов Renault Group получила 4000 бронирований на эту модель, пишет“autoportal.ua”:https://autoportal.ua/.
Dacia Spring на данный момент является самым дешевым электромобилем в Европе. Цена на этот электрокар начинается с без малого 17 000 евро, однако за счет различных субсидий и льгот во многих странах ЕС машина может обходиться значительно дешевле. В случае с Румынией стоимость снижается более чем в два раза, там купить Dacia Spring можно за сенсационные 7700 евро! Очевидно, что именно этим и обусловлен такой спрос.
Кроме Румынии, интерес к Dacia Spring огромен и в других странах Европы: всего за двое суток Dacia получила свыше 10 000 заказов на бюджетный электрокар. Заявки поступили, в частности, из Франции, Испании и Италии.
Напомним, Dacia Spring представляет собой адаптированную для Европы версию Renault City K-ZE – субкомпактного электрокроссовера, который продается в Китае с 2019 года по цене менее чем 10 000 долларов. Автомобиль обладает довольно скромными характеристиками: мотор развивает всего 45 л.с., максимальная скорость составляет 125 км/ч, а батареи емкостью 27,4 кВтч хватает на то, чтобы проехать без дозарядки 230 км по циклу WLTP. Впрочем, для города таких «ТТХ» более чем достаточно.
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