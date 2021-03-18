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Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в Киеве

Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в Киеве

Три недели простоя из-за локдауна в Киеве обойдутся рестораторам в 100 млн гривен, подсчитала генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова. Переориентация заведений на доставку готовых блюд и напитков не сможет перекрыть их убытки.

Киевские рестораны не работают с 20 марта. О введении ограничений на три недели — до 9 апреля — собственники столичных заведений узнали за два дня до вынужденного закрытия. И, по большому счету, такое решение власти застало их врасплох, не дав времени подготовиться.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти вынуждены были пойти на крайние меры из-за роста количества заболевших COVID-19. Перечень ограничений опубликован на сайте Киевской горадминистрации.

20% ресторанов уже закрылись. Рестораторы уже не первый раз за последний год закрываются на карантин. Заведения общественного питания, как и непродовольственные магазины, ТРЦ, не работали прошлой весной и в январе этого года, а также по выходным — в ноябре 2020 года. По оценкам Ольги Насоновой, за это время в Киеве закрыли около 20% из 2200 ресторанов.

Во время нового локдауна заведения по-прежнему несут убытки. «По моим подсчетам, они (убытки, — ред.) составят около 100 млн грн. Работа на самовывоз или доставку не сможет заменить полноценную работу заведения», — говорит Насонова.

Основная статья затрат ресторанов — это арендная плата, которую владельцы помещений на период локдауна снижать не намерены. Заведениям также приходится хотя бы частично оплачивать заработные платы своим сотрудникам, иначе они найдут другую работу.

По материалам РБК-Украина
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