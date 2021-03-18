Минцифры собирается привить 6 миллионам украинцев цифровые навыки за 3 года

На сегодня 53% украинцев находятся ниже отметки «базовый уровень» по навыкам цифровой грамотности.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

15,1% украинцев не владеют ими, а низкий уровень навыков — у 37,9% граждан.

«Строя цифровое государство и внедряя новые онлайн-услуги, мы работаем над доступностью и понятностью этих услуг каждому украинцу. Цифровые навыки увеличивают возможности в развитии и карьере. Они позволяют работать с любого уголка мира, комфортно получать государственные сервисы за пару кликов, безопасно пользоваться соцсетями, учиться и масштабировать свой бизнес», — написал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры внедряет комплексную национальную политику развития цифровой компетентности граждан. В 2019 году цифровая грамотность граждан впервые официально стала приоритетом государства с проектом Дія.Цифрова освіта. Одна из основных целей Минцифры — научить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года.

Чтобы научить украинцев цифровой грамотности, в феврале 2020 года Минцифры запустило национальную онлайн-платформу по цифровой грамотности Дія.Цифрова освіта. Ее отличает инновационный формат обучения цифровым навыкам — образовательные сериалы. За год представили более 50 образовательных сериалов. А также запустили первый национальный тест на цифровую грамотность Цифрограм.

Справка Finance.ua:

За год платформу Дія.Цифрова освіта посетили почти 2 млн украинцев, из них — почти 500 тысяч зарегистрировались на обучение.