Документы для регистрации мопеда (инфографика)

Хотя вы, на первый взгляд, и маленькие на дороге, все же являетесь полноценными участниками дорожного движения.

Об этом сообщают в МВД.

В случае приобретения мопеда для его регистрации следует иметь: паспорт, ИНН, документы, подтверждающие правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления, сертификат соответствия транспортного средства.

Обязательным является предоставление мопеда для бесплатного экспертного обзора (кроме новых мопедов).

Напомним, в Украине в феврале было реализовано 6500 новых автомобилей, что на 400 авто меньше, чем в 2020 году – 6900 машин.

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