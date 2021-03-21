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Шум после 22:00: куда жаловаться (инфографика)

Шум после 22:00: куда жаловаться (инфографика)

Как можно повлиять на шумных соседей, которые после 22:00 поют, кричат, стучат тяжелыми предметами и т. д.

Об этом пишет Минюст.

По закону с 22:00 до 8:00 нельзя громко петь, кричать, слушать громкую музыку, использовать салют и фейерверки и прочее.

Согласно статье 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», предприятия, организации, а также физические лица при проведении любого вида деятельности не должны превышать уровень шума, который установлен санитарными нормами для таких помещений и таких территорий, как жилые дома, придомовые территории, учебные и культурные заведения, а также другие помещения, в которых могут находиться люди как постоянно, так и временно.

Если шум производит какая-то строительная техника, то ее уже нельзя использовать с 21:00.

Выходные и праздничные дни. Проведение ремонтов запрещено.

Уровень шума предусмотрен санитарными нормами. Сила звука, разрешенная в жилых помещениях:

  • днем — 50 децибел,
  • ночью — 40 децибел.
  • Для гостиницы или общежития 55 dB — максимальный уровень шума днем ​​и 45 dB — ночью.

Когда к вам приедет полиция, проконтролируйте, чтобы был составлен протокол, в котором должна быть описана ваша ситуация и вы указаны как свидетели правонарушения. Если полиция отказывается составить протокол, то такие действия вам нужно обжаловать у начальника полиции.

Куда обратиться. Можно также обратиться в местный орган Госпродпотребслужбы.

Чтобы обратиться в суд, вам нужно собрать все доказательства вместе:

  • справки, акты, протоколы, свидетели, аудио- и видеофиксация.
  • Также можно сделать экологическую экспертизу. Однако она платная и уместна тогда, когда шум постоянный. После этого вы обратитесь в суд с исковым заявлением о возмещении материального и морального вреда.

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По материалам Finance.UA
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