В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта № 4364, которым депутаты, в частности, хотят установить предельный размер межбанковской комиссии — это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.
Об этом говорится в заявлении регулятора на сайте.
Поэтому в НБУ уверены, что размер ставки интерчейндж (межбанковской комиссии) должен регулироваться исключительно рыночными методами. В то же время, ко второму чтению в законопроект хотят внести изменения, которыми устанавливается предельное значение этой ставки.
Заявление, как отмечают в НБУ, является общим — регулятора и председателя подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем налогового комитета Совета Ольги Василевской-Смаглюк.
Следовательно, авторы подчеркивают необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, «так как это позволяет финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей».
Хотя разработчики законопроекта утверждают, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с европейским и приведет к уменьшению цен на товары и услуги, в НБУ говорят о негативных последствиях. В заявлении разъясняется, что результаты регулирования интерчейндж в ЕС в 2015 году привели к росту стоимости обслуживания банковских счетов, исключительно платному обслуживанию карт, меньшему их количеству.
Также увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств, выросла стоимость тpaнсграничныx операций (за пределами страны банка-эмитента) и сократились программы лояльности (кэшбеки и пр.).
Неутешительные результаты были получены и в других странах, где попытались ограничивать ставку нерыночными способами, в частности, в США и Австралии.
В НБУ считают, что регулирование ставки в Украине может привести к остановке развития и, вероятно, свертыванию pos-терминальной сети, увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертыванию программ лояльности (кэшбеки, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).
Вместо этого, говорится в заявлении, необходимо «эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами».
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