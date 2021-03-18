0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии

В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта № 4364, которым депутаты, в частности, хотят установить предельный размер межбанковской комиссии — это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Об этом говорится в заявлении регулятора на сайте.

Поэтому в НБУ уверены, что размер ставки интерчейндж (межбанковской комиссии) должен регулироваться исключительно рыночными методами. В то же время, ко второму чтению в законопроект хотят внести изменения, которыми устанавливается предельное значение этой ставки.

Заявление, как отмечают в НБУ, является общим — регулятора и председателя подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем налогового комитета Совета Ольги Василевской-Смаглюк.

Следовательно, авторы подчеркивают необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, «так как это позволяет финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей».

Хотя разработчики законопроекта утверждают, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с европейским и приведет к уменьшению цен на товары и услуги, в НБУ говорят о негативных последствиях. В заявлении разъясняется, что результаты регулирования интерчейндж в ЕС в 2015 году привели к росту стоимости обслуживания банковских счетов, исключительно платному обслуживанию карт, меньшему их количеству.

Также увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств, выросла стоимость тpaнсграничныx операций (за пределами страны банка-эмитента) и сократились программы лояльности (кэшбеки и пр.).

Неутешительные результаты были получены и в других странах, где попытались ограничивать ставку нерыночными способами, в частности, в США и Австралии.

В НБУ считают, что регулирование ставки в Украине может привести к остановке развития и, вероятно, свертыванию pos-терминальной сети, увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертыванию программ лояльности (кэшбеки, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).

Вместо этого, говорится в заявлении, необходимо «эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами».

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.