Межбанк: рынок сам находил компромисс по курсу

Понедельник на валютном рынке не порадовал спекулянтов. Все их попытки раскачать курс – оказались тщетными. Покупатели не спешили активно скупать валюту и достаточно спокойно реагировали на мимолетные взлеты котировок, которые пытались “организовать” спекулянты. А продавцы быстро поняли, что особого взлета курса сегодня ждать не стоит и дополнительно на этом не заработаешь. И уже ближе к 12 часам и те , и другие стали более сговорчивы по своим котировкам.
На этом фоне “любителям “погонять” курс не осталось ничего другого как просто работать в формате “в две стороны” с достаточно узким спредом и полностью отбросить дальнейшие попытки сыграть “на повышение”.
Нацбанк на торги не выходил, так как никакой потребности в выравнивании спроса и предложения не было. Рынок сам полностью находил компромисс по курсу.
Ход торгов:
Практически весь период сессии спрос и предложение на межбанке были приблизительно равными. И спекулятивные попытки выкупа в начале и в середине сессии дешевых предложений, чтобы искусственно создать дефицит валюты – успеха не имели.
С утренних 27,70/27,715 доллар просел к 11:00 до 27,695/27,71 гривен, а к 12 часам – до 27,675/27,69. В этот период на торги уже вышли все основные игроки и на небольшой промежуток времени котировки подросли до 27,69/27,71 к 13 часам.
Но после обеда рынок начал снижать обороты и на небольших сумма доллар плавно просел до 27,685/27,70 гривен к 15 часам и до 27,675/27,69 к концу сессии.
Главные события 22 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,67 / 27,69
евро – 32,98 / 33,00
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1929 / 1,1931
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