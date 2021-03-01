В WhatsApp появится новая функция

В последние месяцы разработчики WhatsApp заметно активизировались. Компания уже успела добавить много новых функций в разные версии мессенджера, а теперь, как стало известно, она готовит еще одну, которая призвана сэкономить немало времени для пользователей.
Речь идет об ускорении голосовых сообщений при прослушивании. Как пишет WABetaInfo, изначально упоминание новой возможности появилось в бета-версии WhatsApp под номером
На скриншотах можно увидеть, что мессенджер предложит пользователям два «этапа» ускорения: 1,5 и 2х.
К сожалению, пока не совсем ясно, как скоро нововведение станет частью стабильной версии WhatsApp. На его «испытание» может уйти как пара недель, так и пару месяцев.
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