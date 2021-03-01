0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

В последние месяцы разработчики WhatsApp заметно активизировались. Компания уже успела добавить много новых функций в разные версии мессенджера, а теперь, как стало известно, она готовит еще одну, которая призвана сэкономить немало времени для пользователей.

Речь идет об ускорении голосовых сообщений при прослушивании. Как пишет WABetaInfo, изначально упоминание новой возможности появилось в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.6.11 для Android. Теперь же она стала частью тестовой версии приложения для iOS.

На скриншотах можно увидеть, что мессенджер предложит пользователям два «этапа» ускорения: 1,5 и 2х.

К сожалению, пока не совсем ясно, как скоро нововведение станет частью стабильной версии WhatsApp. На его «испытание» может уйти как пара недель, так и пару месяцев.

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.