Адриан Козловский: соглашения о реструктуризации и оптимизация рабочего капитала как win-win подход

По данным НБУ, доля проблемных кредитов (NPL) в банковской системе на начало 2021 года составляла 41%. Причем две трети из них сосредоточены в государственных банках. Этот показатель за последние несколько лет существенно снизился за счет подписания соглашений по реструктуризации долгов.

Реструктуризация долга обычно рассматривается и заемщиком, и банком в качестве приоритетного метода решения по проблемным кредитам. Первому это позволяет сохранить бизнес на плаву, а банкам — улучшить качество кредитного портфеля.

Какая связь между оптимизацией рабочего капитала и реструктуризацией долга?

Избыточное замораживание средств в рабочем капитале характерно для многих проблемных заемщиков. Рабочий капитал формируется как разница между потребностью в финансировании операционных активов (дебиторская задолженность, запасы) и ресурсов, сформированных благодаря отсрочке оплат поставщикам (кредиторская задолженность).

Оптимизация рабочего капитала приводит к высвобождению оборотных средств, которые могут быть направлены на инвестиции или досрочное погашение долга. При формировании перечня условий соглашения о реструктуризации банки могут включать пункт о необходимости проведения оптимизации рабочего капитала как одно из таких условий, которое должно быть выполнено заемщиком в срок после подписания соглашения.

Наш опыт работы с проблемными заемщиками в Украине свидетельствует о том, что в большинстве случаев у предприятий есть определенные пробелы в управлении рабочим капиталом.

В частности, речь идет о высоком уровне авансирования закупок, отсутствии четких политик в отношении контрактных условий оплаты, некорректном внесении условий оплаты в информационные системы и несвоевременном оформлении документации, что делает невозможным формирование платежного календаря.

Среди других причин — отсутствие регламентации условий оплаты, например, когда речь идет о кредитных лимитах. Чаще всего такие компании также не работают системно с просроченной задолженностью и склонны предоставлять скидки покупателям даже тогда, когда они не являются своевременными с точки зрения состояния бизнеса.

Признаком будущих рисков для рабочего капитала часто становятся чрезмерный или недостаточный уровень запаса сырья и материалов, запасных частей и готовой продукции, неучет влияния сезонности, акций, скидок на необходимый уровень страхового запаса.

Все перечисленное свидетельствует о неэффективности управления и в некоторых случаях приводит к невозможности своевременной выплаты долга еще до того, как возникают проблемы, связанные с потерей доли рынка или снижением маржинальности.

Как сформулировать пункт о необходимости оптимизации рабочего капитала в соглашении о реструктуризации долга?

Инициатором оптимизации рабочего капитала при условии нормального функционирования бизнеса является владелец или руководство компании. В случае проблемных кредитов эту роль берут на себя кредиторы, ведь высвобожденные за счет такой оптимизации средства могут частично направляться на досрочное погашение долга.

В тех случаях, когда на это есть основания, мы рекомендуем своим клиентам включать пункт о необходимости проведения оптимизации рабочего капитала как один из элементов соглашения о реструктуризации кредитов проблемных заемщиков.

Ключевые моменты, которые должны быть зафиксированы по данному пункту:

срок проведения диагностики, в течение которого заемщик обязуется идентифицировать возможные направления оптимизации рабочего капитала (обычно такой срок составляет 3−6 месяцев с момента оформления соглашения о реструктуризации);

формат проведения диагностики: внутренними силами компании или с привлечением советников. Для обеспечения безопасности позиции кредиторов и нивелирования риска формального подхода к диагностике рабочего капитала мы рекомендуем предусматривать привлечение независимых советников, у которых достаточный уровень компетентности и доверия со стороны банков;

принцип распределения высвобожденных средств между банком и заемщиком. Большим количеством сделок по реструктуризации предусматривается применение механизма кэш-свип с полным направлением избыточных денежных потоков на счета банков. Наш опыт показывает, что такой подход полностью разрушает любую заинтересованность акционера в проведении операционных оптимизаций.

Соответственно, мы рекомендуем высвобожденные в результате реализации проектов по оптимизации рабочего капитала средства распределять в определенной пропорции между заемщиком и кредитором — например, 50/50, 75/25, 25/75 — при этом расчет эффекта должен учитывать понесенные заемщиком расходы на привлечение советников для диагностики и реализации мероприятий по оптимизации рабочего капитала.

Значение сделок по реструктуризации не должно ограничиваться изменением только коммерческих условий по имеющейся задолженности. Они также должны быть нацелены на повышение транспарентности заемщика.

Несмотря на то, что инициаторами включения пунктов о необходимости оптимизации рабочего капитала или разработки стратегического плана развития обычно выступают банки-кредиторы, результатом удачной реализации таких мер может стать не только ускорение выплаты имеющегося долга, но и усиление финансовой жизнеспособности компании.

В будущем это может стать плацдармом для новых соглашений по финансированию инвестиционных проектов между компанией и банком.

Адриан Козловский, заместитель директора отдела инвестиций и рынков капитала, KPMG в Украине