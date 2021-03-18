Метро на Троещину: в Минфине обещают запустить до 2024 года

Строительство метро на Троещину зависит от введения в эксплуатацию Подольского моста, после чего можно начинать работу над станциями. Поэтому есть возможность запустить первый участок до 2024 года.

Об этом заместитель министра финансов Александр Кава рассказал в эфире телеканала «Дом».

«Главным препятствием для строительства метро на Троещину было отсутствие моста — Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста почти закончили. Теперь у городских властей есть возможность начинать строительство левобережных и правобережных подходов на этот мост», — заявил он.

По словам заместителя министра, три станции метро уже возведены в конструкции моста: «Судостроительная» на Рыбацком полуострове, «Труханов остров» на соответствующем острове и «Залив Десенка».

Первый пусковой участок предусматривает еще одну станцию ​​на левом берегу — станцию ​​“Радужная". А также две на правом берегу: «Подольская», которая станет пересадочной на станцию ​​синей ветки «Тараса Шевченко», и «Глыбочицкая» или «Татарская» — как пересадочная на станцию зеленой ветки «Лукьяновская».

Кава добавил, что как заместитель министра готов помочь городской власти привлечь финансирование ЕБРР, ЕИБ:

«Если власти сработают, Минфин им поможет в этом. Думаю, что к 2024 году есть все шансы запустить первый пусковой участок … Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия», — подытожил Кава.

Справка Finance.ua: