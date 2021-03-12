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В каких случаях владелец недвижимости становится владельцем земельного участка

В каких случаях владелец недвижимости становится владельцем земельного участка

Верховная Рада в начале февраля утвердила «автоматический» переход права на земельный участок под объектом недвижимости. Соответствующий законопроект №0850 народные избранники приняли 2 февраля 2021 года. На кого распространяется такое право, а кому придется оформлять их, как обычно?

Что означает принятие закона:

  • во-первых, он прямо гарантирует, что заключая договор купли-продажи недвижимого имущества, покупатель получит не только само здание, но и право на пользование земельным участком под ним. При этом земельный участок должен быть сформирован, а право на него должно быть зарегистрировано именно за тем, кто отчуждает имущество, а не за третьим лицом;
  • кроме этого конкретизируется сам механизм перерегистрации прав – основанием для внесения сведений о новом землепользователе будет сделка, на основании которой приобреталось имущество в собственность. Существенным условием договора является кадастровый номер земельного участка. В то же время внесение изменений в правоустанавливающий документ на землю не требуется;

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  • во-вторых, теперь вещное право на земельный участок переходит и к приобретателю объекта незавершенного строительства (при условии государственной регистрации права собственности на такой объект в реестре недвижимости), а также в случае наследования имущества. При этом, если лицо приобретает только часть здания, то вопрос землепользования будет решаться в договорном порядке с текущим арендатором земли;
  • в-третьих, нивелируются отдельные коллизионные моменты. Если Земельный кодекс не допускает получения того или иного правового титула на землю лицом, то автоматичность перехода его к покупателю недвижимости не сработает. Закон предусматривает решение вопроса в общем порядке через первичное оформление права на землю.

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Принятый нормативный акт дает ответ на вопрос, кто и с какого момента будет платить за пользование землей после перехода права собственности на недвижимость, что предотвратит потери поступлений в соответствующие бюджеты, а иногда, наоборот, двойное налогообложение.

Однако уже сейчас понятно, что очередная инициатива законодателей снимает только часть рисков и решает отдельные проблемы. В частности, открытым остается вопрос, будет ли распространяться действие закона на сделки в отношении недвижимого имущества, заключенные до его принятия (принцип обратной силы актов во времени).

По материалам Build Portal
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