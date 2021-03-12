В каких случаях владелец недвижимости становится владельцем земельного участка

Верховная Рада в начале февраля утвердила «автоматический» переход права на земельный участок под объектом недвижимости. Соответствующий законопроект №0850 народные избранники приняли 2 февраля 2021 года. На кого распространяется такое право, а кому придется оформлять их, как обычно?
Что означает принятие закона:
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Принятый нормативный акт дает ответ на вопрос, кто и с какого момента будет платить за пользование землей после перехода права собственности на недвижимость, что предотвратит потери поступлений в соответствующие бюджеты, а иногда, наоборот, двойное налогообложение.
Однако уже сейчас понятно, что очередная инициатива законодателей снимает только часть рисков и решает отдельные проблемы. В частности, открытым остается вопрос, будет ли распространяться действие закона на сделки в отношении недвижимого имущества, заключенные до его принятия (принцип обратной силы актов во времени).
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