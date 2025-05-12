Планы бизнеса по расширению в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Планы бизнеса по расширению в 2025 году

Личные финансы
22
Планы бизнеса по расширению в 2025 году
Планы бизнеса по расширению в 2025 году
Бизнес ожидает сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей меняются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда. То, чего хотели бизнесы в 2024 году, отличается от того, чего они хотят сейчас — это, прежде всего, обусловлено экономической ситуацией, политическими факторами и развитием технологий.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного robota.ua.

Экономическая ситуация в Украине: 2024 vs 2025

Оценка экономических ожиданий бизнеса на 2025 год по сравнению с 2024 годом распределяется следующим образом: 65% украинских компаний ожидают ухудшения ситуации, только 9% - улучшения. Остальные респонденты воздержались от ответа (11%) или считают, что экономическая ситуация останется без изменений (15%).
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua

Влияние возможного перемирия на бизнес-показатели в 2025 году

Одним из важнейших факторов является вероятность перемирия, а именно то, учитывают ли компании возможность частичного или полного перемирия в 2025 году при формировании стратегических планов.
Результаты опроса показывают, что большинство компаний (48%) не учитывают перемирие в планировании и только 10% считают его ключевым фактором при построении долгосрочных бизнес-целей. 22% опрошенных компаний отметили, что они частично учитывают вероятность перемирия, а 14% представителей украинских бизнесов признались, что им трудно ответить на этот вопрос.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Так или иначе, возможное прекращение боевых действий или перемирие в 2025 году повлияет на реальные бизнес-показатели украинских предприятий.
Согласно результатам опроса, более половины компаний (56%) ожидают положительное влияние перемирия, но только 12% из них прогнозируют существенный рост. Что касается остальных отечественных бизнесов, то 32% не верят в изменение ситуации в ближайшее время, а 12% не ожидают изменений.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua

Планы по расширению бизнеса

Всего четверть бизнесов планирует активное расширение в 2025 году, а большинство выбирает осторожную стратегию.
Если говорить о цифрах, то 43% опрошенных компаний рассматривают возможность частичного или осторожного расширения, 27% оставляют все как есть, 23% активно планируют расширяться, а вот 7% готовятся к сокращению.
Инфографика: robota.ua
Инфографика: robota.ua
Напомним, по данным Опендатабот, за первые четыре месяца 2025 года в Украине было зарегистрировано 81 928 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время количество прекращенных регистраций составило 119 895, что на 44% больше, чем в прошлом году. Таким образом, на каждый вновь созданный бизнес приходится полтора закрытых. Самая популярная отрасль среди новых предпринимателей — розничная торговля: ее избрали почти четверть вновь созданных ФЛП.
Бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному. В прошлом месяце Индекс ожиданий деловой активности составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года (в апреле 2024 года — 52,3).
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят только риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
👉 Присоединиться к будущему
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems