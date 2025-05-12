Планы бизнеса по расширению в 2025 году — Finance.ua

Планы бизнеса по расширению в 2025 году Сегодня 08:00 — Личные финансы

Планы бизнеса по расширению в 2025 году

Бизнес ожидает сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей меняются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда. То, чего хотели бизнесы в 2024 году, отличается от того, чего они хотят сейчас — это, прежде всего, обусловлено экономической ситуацией, политическими факторами и развитием технологий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного robota.ua.

Экономическая ситуация в Украине: 2024 vs 2025

Оценка экономических ожиданий бизнеса на 2025 год по сравнению с 2024 годом распределяется следующим образом: 65% украинских компаний ожидают ухудшения ситуации, только 9% - улучшения. Остальные респонденты воздержались от ответа (11%) или считают, что экономическая ситуация останется без изменений (15%).

Инфографика: robota.ua

Влияние возможного перемирия на бизнес-показатели в 2025 году

Одним из важнейших факторов является вероятность перемирия, а именно то, учитывают ли компании возможность частичного или полного перемирия в 2025 году при формировании стратегических планов.

Результаты опроса показывают, что большинство компаний (48%) не учитывают перемирие в планировании и только 10% считают его ключевым фактором при построении долгосрочных бизнес-целей. 22% опрошенных компаний отметили, что они частично учитывают вероятность перемирия, а 14% представителей украинских бизнесов признались, что им трудно ответить на этот вопрос.

Инфографика: robota.ua

Так или иначе, возможное прекращение боевых действий или перемирие в 2025 году повлияет на реальные бизнес-показатели украинских предприятий.

Согласно результатам опроса, более половины компаний (56%) ожидают положительное влияние перемирия, но только 12% из них прогнозируют существенный рост. Что касается остальных отечественных бизнесов, то 32% не верят в изменение ситуации в ближайшее время, а 12% не ожидают изменений.

Инфографика: robota.ua

Планы по расширению бизнеса

Всего четверть бизнесов планирует активное расширение в 2025 году, а большинство выбирает осторожную стратегию.

Если говорить о цифрах, то 43% опрошенных компаний рассматривают возможность частичного или осторожного расширения, 27% оставляют все как есть, 23% активно планируют расширяться, а вот 7% готовятся к сокращению.

Инфографика: robota.ua

Напомним, по данным Опендатабот, за первые четыре месяца 2025 года в Украине было зарегистрировано 81 928 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время количество прекращенных регистраций составило 119 895, что на 44% больше, чем в прошлом году. Таким образом, на каждый вновь созданный бизнес приходится полтора закрытых. Самая популярная отрасль среди новых предпринимателей — розничная торговля: ее избрали почти четверть вновь созданных ФЛП.

Бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному. В прошлом месяце Индекс ожиданий деловой активности составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года (в апреле 2024 года — 52,3).

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