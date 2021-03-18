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Украинцам бесплатно установят 122 тыс. умных электросчетчиков

Украинцам бесплатно установят 122 тыс. умных электросчетчиков

В 2021 году операторы систем распределения ДТЭК Сети установят 122 тыс. умных счетчиков в жилищах клиентов. Общее количество умных приборов учета до конца года составит 820 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Для чего? Умные счетчики помогают энергокомпаниям строить современную инфраструктуру, а клиентам — планировать и управлять своим потреблением и расходами.

Преимущества умных счетчиков:

  • такие приборы учета автоматически передают показания о потребленной электроэнергии, что экономит время клиента — ему не нужно дополнительно сообщать компании эти данные через онлайн-сервисы или колл-центр;
  • кроме того, в новых счетчиках предусмотрена функция дневного и ночного использования электроэнергии, что может значительно сократить расходы на электричество при активном использовании ночного тарифа.

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В компании сообщили, что с учетом установки новых счетчиков в 2021 году в системе smart-учета электроэнергии будет уже 820 тысяч клиентов.

Где их установят и сколько это стоит? Больше всего новых счетчиков будет установлено ДТЭК Днепровские электросети — 67 тысяч и в городе Киеве компанией ДТЭК Киевские электросети — 51 тысячу.

ДТЭК Сети устанавливают умные счетчики в рамках своих инвестиционных программ в жилых домах с морально устаревшими приборами учета и низкой точностью учета. Установка такого счетчика не предусматривает дополнительных расходов со стороны клиента.

По материалам Finance.UA
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