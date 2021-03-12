Штрафы за нарушение карантина: сколько уже заплатили украинцы

В 2020 году украинские суды рассмотрели 44 397 производств, которые касались нарушения правил карантина. На 3 282 человек наложили штрафы.
Об этом сообщила Государственная судебная администрация в ответ на запрос «Радио Свобода».
За 2020 год суды применили к нарушителям штрафы на общую сумму 51 млн 743 тысячи гривен. Добровольно люди оплатили 2 966 057 гривен штрафов, отметили в ведомстве.
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В Государственной судебной администрации добавили, что по состоянию на 9 марта 2021 года на рассмотрение судов поступило 89 086 протоколов о нарушении карантинных ограничений, рассмотрели 59 222 дела.
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