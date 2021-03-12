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Штрафы за нарушение карантина: сколько уже заплатили украинцы

Штрафы за нарушение карантина: сколько уже заплатили украинцы

В 2020 году украинские суды рассмотрели 44 397 производств, которые касались нарушения правил карантина. На 3 282 человек наложили штрафы.

Об этом сообщила Государственная судебная администрация в ответ на запрос «Радио Свобода».

За 2020 год суды применили к нарушителям штрафы на общую сумму 51 млн 743 тысячи гривен. Добровольно люди оплатили 2 966 057 гривен штрафов, отметили в ведомстве.

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В Государственной судебной администрации добавили, что по состоянию на 9 марта 2021 года на рассмотрение судов поступило 89 086 протоколов о нарушении карантинных ограничений, рассмотрели 59 222 дела.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении распространения коронавируса. Тогда ввели штраф от 17 тысяч до 34 тысяч грн за нарушение правил карантина.
  • 6 ноября ВР приняла в целом законопроект, который предусматривает введение штрафа за неношение маски или неправильное ношение в общественных местах и транспорте.
По материалам hromadske.tv
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