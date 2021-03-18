0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

В Украине выплатили уже 114 млн грн «больничных» из-за самоизоляции от COVID-19

В Украине выплатили уже 114 млн грн «больничных» из-за самоизоляции от COVID-19

С начала пандемии за средства ФССУ на самоизоляции находилось около 100 тысяч застрахованных лиц. Также фонд выплатил более 114 млн грн компенсации заработка, потерянного за время изоляции.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Как отмечается, на самоизоляции находились 13 387 медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 23,2 миллиона гривен.

Как финансируется такая помощь:

  • пособие финансируется на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19 – 11»;
  • направление на самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным COVID-19 – Фонд компенсирует потерянный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции;
  • для получения от Фонда помощи, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает его в Фонд на финансирование.

Размер компенсации:

  • сумма компенсации потерянного за период самоизоляции заработка от Фонда составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, а для медицинских работников – 100% среднего дохода.

Читайте также: Когда ФЛП имеет право на больничные

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.