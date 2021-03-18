В Украине выплатили уже 114 млн грн «больничных» из-за самоизоляции от COVID-19

С начала пандемии за средства ФССУ на самоизоляции находилось около 100 тысяч застрахованных лиц. Также фонд выплатил более 114 млн грн компенсации заработка, потерянного за время изоляции.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

Как отмечается, на самоизоляции находились 13 387 медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 23,2 миллиона гривен.

Как финансируется такая помощь:

пособие финансируется на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID -19 – 11»;

-19 – 11»; направление на самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным COVID -19 – Фонд компенсирует потерянный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции;

-19 – Фонд компенсирует потерянный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции; для получения от Фонда помощи, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает его в Фонд на финансирование.

Размер компенсации:

сумма компенсации потерянного за период самоизоляции заработка от Фонда составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, а для медицинских работников – 100% среднего дохода.

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ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

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