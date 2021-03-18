В Украине выплатили уже 114 млн грн «больничных» из-за самоизоляции от COVID-19

С начала пандемии за средства ФССУ на самоизоляции находилось около 100 тысяч застрахованных лиц. Также фонд выплатил более 114 млн грн компенсации заработка, потерянного за время изоляции.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
Как отмечается, на самоизоляции находились 13 387 медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 23,2 миллиона гривен.
Как финансируется такая помощь:
Размер компенсации:
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ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.
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