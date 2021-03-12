Компания Ахметова и немецкая Siemens будут производить водородное топливо в Украине

Германия и Украина согласовали первый пилотный проект по производству водородного топлива.
Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает немецкое издание Handelsblatt.
Указано, что участником проекта с немецкой стороны выступает компания Siemens, а с украинской — ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.
Предполагается, что в рамках проекта на Мариупольском металлургическом комбинате имени Иллича будет установлен электролизер мощностью 8,5 МВт. Стоимость оборудования — 25 млн евро.
Как отмечается, вырабатываемая энергия будет использоваться для производства стали с низкими выбросами СО2.
По мнению Hanledsblatt, Украина станет ключевым партнером Евросоюза в реализации программы Green Deal. Как предполагается, Украина в среднесрочной перспективе будет экспортировать в ЕС 7,5 ГВт “зеленого” водорода, что составляет 20% от плана водородной генерации Евросоюза к 2030 году (40 ГВт).
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