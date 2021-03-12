Межбанк: чего ждать по курсу доллара и евро в пятницу

Пятница на украинском валютном рынке пройдет под воздействием трех ключевых факторов:
1. Пик бюджетных платежей у клиентов. Уже со вчерашнего дня большинство клиентов оплачивает свои налоговые обязательства перед государством и дефицит гривны активизировал как продажу валюты экспортерами, так и снизил возможности по ее покупке у импортеров. Это создает позитивный расклад спроса и предложения валюты на межбанке;
2. Относительное затишье у нерезидентов в части покупки валюты. Те из иностранцев, кто получил на этой неделе гривну от погашения ОВГЗ — уже окончательно определились с направлениями ее использования. Кто-то купил новые облигации, кто-то — уже вчера купил валюту и зафиксировал свой результат по инвестициям в наши госбумаги. В итоге, «горячей» гривны у нерезидентов стало значительно меньше, а значит и давления на курс со стороны потенциальных покупателей валюты из их числа тоже стало значительно меньше. Неслучайно уже вчера попытки спекулянтов хоть как-то «раскачать» курс — натолкнулись на полное отсутствие желающих поддержать подобные действия как со стороны иностранцев, так и представителей реального сектора экономики. Курсовое затишье 18 марта говорит о том, что сейчас рынок не готов к существенным колебаниям курса;
3. Усиление карантинных мер в Украине и фактор окончания недели. Локдаун в Киеве и Львове, ужесточение мер по всей стране и крайне плохая статистика по коронавирусу «напугали» в очередной раз часть крупного и малого бизнеса. Значительное число компаний вынуждены срочно перестраивать в очередной раз свою работу с учетом новых ограничений. И этот негативный со всех человеческих и экономических точек зрения фактор, тем не менее — пока позитивно повлияет на поведение валютного рынка и курс, хотя и снизит активность игроков на нем. По нашим расчетам объем операций на межбанке в пятницу упадет и будет находиться в пределах не более $ 145−160 млн при совершении до 420−450 сделок, что связано со снижением активности клиентов перед выходными.
Котировки межбанка, по прогнозам 19 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,80 грн, евро — коридор 32,90 — 33,20 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,70 / 27,71
евро — 33,03 / 33,05
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