0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Правительство будет отслеживать цены на продовольствие

Правительство будет отслеживать цены на продовольствие

Минэкономики будет осуществлять мониторинг цен на социально значимые продукты и ввело декларирование цен.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Так, Минэкономики провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.

Отмечается, что стороны заверили правительство в полной обеспеченности внутреннего рынка основными видами продовольствия внутреннего производства и готовности стабильно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.

В то же время, в Минэкономики подчеркнули наличие объективных факторов роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. В частности речь идет о росте цена на пшеницу на 60%, а на подсолнечник — на 120%:

«Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам».

В правительстве заверили, что будет прибегать к мерам по предупреждению значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров. Среди таких мер — декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость.

«Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ритейлерами и производителями», — отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.