Правительство будет отслеживать цены на продовольствие

Минэкономики будет осуществлять мониторинг цен на социально значимые продукты и ввело декларирование цен.
Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.
Так, Минэкономики провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.
Отмечается, что стороны заверили правительство в полной обеспеченности внутреннего рынка основными видами продовольствия внутреннего производства и готовности стабильно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.
В то же время, в Минэкономики подчеркнули наличие объективных факторов роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. В частности речь идет о росте цена на пшеницу на 60%, а на подсолнечник — на 120%:
«Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам».
В правительстве заверили, что будет прибегать к мерам по предупреждению значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров. Среди таких мер — декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость.
«Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ритейлерами и производителями», — отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныВчера, 14:00 - 6410 34
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородомВчера, 13:21 - 2940 14
В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улицВчера, 17:41 - 1718 12
Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону4 ч. назад - 337 5
В киевской полиции 6 лет платили зарплату «мертвым душам»Вчера, 16:12 - 963 4
Топ-10 высокооплачиваемых вакансий, на которые берут без резюмеВчера, 17:00 - 25620
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныВчера, 14:00 - 6410 34
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 16:04 - 3548
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородомВчера, 13:21 - 2940 14
В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улицВчера, 17:41 - 1718 12
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Вчера, 14:25 - 296
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 370
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1592 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2458 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4109 3