Правительство будет отслеживать цены на продовольствие

Минэкономики будет осуществлять мониторинг цен на социально значимые продукты и ввело декларирование цен.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Так, Минэкономики провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.

Отмечается, что стороны заверили правительство в полной обеспеченности внутреннего рынка основными видами продовольствия внутреннего производства и готовности стабильно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.

В то же время, в Минэкономики подчеркнули наличие объективных факторов роста цен на продукты из-за роста цен на сырье во всем мире. В частности речь идет о росте цена на пшеницу на 60%, а на подсолнечник — на 120%:

«Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам».

В правительстве заверили, что будет прибегать к мерам по предупреждению значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров. Среди таких мер — декларирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость.

«Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары Министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ритейлерами и производителями», — отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.