Рожкова сообщила, когда могут принять закон о работе коллекторов

Законопроект № 4241, который содержит требования к работе коллекторских компаний, может быть принят во втором чтении и в целом осенью этого года.

Документ вводит ряд требований и запретов на деятельность коллекторов с должниками, а также устанавливает ответственность за их нарушение, рассказала в программе «Право на право» на телеканале «Дом» первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

В частности, Рожкова объяснила, почему необходимость в законопроекте возникла именно сейчас.

«Первое — после кризиса 2014−2015 годов банки достаточно длительный период очень слабо и неактивно кредитовали, поэтому эту нишу стали занимать финансовые компании. Второй момент — это развитие технологий, которые подтолкнули так называемую финансовую инклюзию. То есть сложилась ситуация: банковский сектор снизил активность, финансовые компании начали занимать эту нишу, плюс технологии позволили осуществлять определенные действия дистанционно», — сказала Рожкова.

Законопроект расширяет полномочия НБУ в этой сфере. В частности, Нацбанк сам сможет принимать решение — зачислять фирму к коллекторским или нет. Также законодательно будет определен термин «коллекторская компания», а НБУ будет осуществлять реестр таких организаций.

Законопроект № 4241 предусматривает основные требования к работе коллекторов. Например, будет запрещено: звонить должнику с 20:00 до 8:00, более двух раз в день; сообщать о долге третьим лицам; требовать от родственников погасить долги.

Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.

В Нацбанке отмечают еще одно положительное новшество: законопроект обяжет корректно представлять рекламу. Это, в частности, касается «займов под 0%», в рекламе которых не упоминается о скрытых комиссиях.