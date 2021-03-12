Межбанк: четверг прошел достаточно спокойно

К большому удивлению наблюдателей, клиентов и самих банкиров — четверг на валютном рынке прошел достаточно спокойно. Покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и особых перекосов между спросом и предложением практически не было.

В моменты выхода крупных покупателей спекулянты очень надеялись на хоть какие-то подвижки по курсу и уже готовы были бы к «разгону» ситуации, но в этот же момент на торгах появлялись и соответствующие по объемам предложения продавцы. И это полностью убивало на корню все надежды спекулянтов на увеличение курсовых колебаний.

Уже к полудню они поняли, что при таком рынке сегодня им ловить особо нечего и перестали предпринимать попытки «качнуть» курс. Неслучайно сегодня уникальный случай для украинского межбанка, когда и справочный курс Нацбанка на 12:00, и официальный курс на 19 марта составил одну и туже величину — 27,6828 гривен.

Нацбанк при такой ситуации на межбанке участия в торгах не принимал.

Ход торгов:

Весь период сессии спрос и предложение на межбанке были приблизительно равными. Поэтому с утренних 27,70/27,715 доллар к 11:00 чуть просел до 27,675/27,69 гривен, а затем надолго закрепился в узком коридоре 27,675−27,68/27,69−27,695 практически до 15 часов.

Уже с обеда сделок становилось все меньше и ближе к концу сессии рынок совсем опустел. На единичных сделках к 16 часам доллар окончательно закрепился на уровне 27,685/27,70 гривен и находился на этой отметке уже до самого завершения торгов.

Главные события 18 марта на валютном рынке:

За день курс доллара почти не изменился и с утренних 27,70/27,715 гривен к концу дня американская валюта лишь чуть просела до 27,685/27,70.

Нацбанк не выходил на рынок.

Уникальный случай — и справочный курс Нацбанка на 12:00, и официальный курс на 19 марта 2021 года установлен на одном и том же уровне 27,6828 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,68 / 27,70

евро — 32,99 / 33,01

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1923 / 1,1924

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