Глава Visa раскрыл подробности криптостратегии компании

Платежная компания Visa поставила перед собой цель использовать возможности, связанные с новыми технологиями и методами перевода средств.
Об этом заявил ее глава Альфред Келли в подкасте журнала Fortune.
Visa придерживается многосторонней стратегии, включающей в себя Bitcoin, другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатной валютой токены и стейблкоины.
«Мы пытаемся выполнить две задачи. Первая — предоставить возможность покупки первой криптовалюты через аккаунты в платежной системе. Вторая — работать с Bitcoin-кошельками, чтобы переводить монеты в фиат и тратить их в любой из 70 млн точек в мире, где принимают Visa», — заявил Келли.
Глава компании отметил большой потенциал становления криптовалют в качестве платежного средства, прежде всего в странах с развивающейся экономикой.
По словам Келли, они работают с 35 игроками в сфере цифровых валют.
CEO Visa предположил, что криптовалюты могут получить «чрезвычайно массовое распространение» в ближайшие пять лет, но не исключил и возможность спада этого интереса.
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