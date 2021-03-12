Глава Visa раскрыл подробности криптостратегии компании

Платежная компания Visa поставила перед собой цель использовать возможности, связанные с новыми технологиями и методами перевода средств.

Об этом заявил ее глава Альфред Келли в подкасте журнала Fortune.

Visa придерживается многосторонней стратегии, включающей в себя Bitcoin, другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатной валютой токены и стейблкоины.

«Мы пытаемся выполнить две задачи. Первая — предоставить возможность покупки первой криптовалюты через аккаунты в платежной системе. Вторая — работать с Bitcoin-кошельками, чтобы переводить монеты в фиат и тратить их в любой из 70 млн точек в мире, где принимают Visa», — заявил Келли.

Глава компании отметил большой потенциал становления криптовалют в качестве платежного средства, прежде всего в странах с развивающейся экономикой.

По словам Келли, они работают с 35 игроками в сфере цифровых валют.

CEO Visa предположил, что криптовалюты могут получить «чрезвычайно массовое распространение» в ближайшие пять лет, но не исключил и возможность спада этого интереса.