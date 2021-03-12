0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Глава Visa раскрыл подробности криптостратегии компании

Глава Visa раскрыл подробности криптостратегии компании

Платежная компания Visa поставила перед собой цель использовать возможности, связанные с новыми технологиями и методами перевода средств.

Об этом заявил ее глава Альфред Келли в подкасте журнала Fortune.

Visa придерживается многосторонней стратегии, включающей в себя Bitcoin, другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатной валютой токены и стейблкоины.

«Мы пытаемся выполнить две задачи. Первая — предоставить возможность покупки первой криптовалюты через аккаунты в платежной системе. Вторая — работать с Bitcoin-кошельками, чтобы переводить монеты в фиат и тратить их в любой из 70 млн точек в мире, где принимают Visa», — заявил Келли.

Глава компании отметил большой потенциал становления криптовалют в качестве платежного средства, прежде всего в странах с развивающейся экономикой.

По словам Келли, они работают с 35 игроками в сфере цифровых валют.

CEO Visa предположил, что криптовалюты могут получить «чрезвычайно массовое распространение» в ближайшие пять лет, но не исключил и возможность спада этого интереса.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.