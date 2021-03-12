Налоговая скидка в Украине: за что ее можно получить

В Налоговом кодексе предусмотрена возможность возврата части уплаченных налогов. Деньги вернут на банковскую карту. Это называется «налоговая скидка», и она составляет 18% от официально потраченной суммы.
Список расходов, за которые можно получить такую скидку в Украине, более скромный, чем во многих других странах. Однако почти каждый сможет выбрать хотя бы один пункт, который ему подходит, пишет сайт «Сегодня».
На какие расходы распространяется налоговая скидка:
Как получить налоговую скидку:
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