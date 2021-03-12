Налоговая скидка в Украине: за что ее можно получить

В Налоговом кодексе предусмотрена возможность возврата части уплаченных налогов. Деньги вернут на банковскую карту. Это называется «налоговая скидка», и она составляет 18% от официально потраченной суммы.

Список расходов, за которые можно получить такую ​​скидку в Украине, более скромный, чем во многих других странах. Однако почти каждый сможет выбрать хотя бы один пункт, который ему подходит, пишет сайт «Сегодня».

На какие расходы распространяется налоговая скидка:

проценты по ипотечному кредиту;

благотворительные пожертвования, взносы в пользу неприбыльных организаций;

взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов, если оплачено собственное обучение или обучение близких родственников;

оплата лечения самого налогоплательщика или его близких родственников в медучреждениях;

страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и т. д. ;

; оплата вспомогательных репродуктивных технологий (частично);

оплата стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением;

сумма затрат на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе;

оплата расходов на строительство (приобретение) доступного жилья;

для внутренне перемещенных лиц — сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Как получить налоговую скидку:

расчет налоговой скидки и выплаты происходят раз в год — по результатам прошлого года;

чтобы заявить свое право на налоговую скидку, человек должен подать в налоговую службу налоговую декларацию и документы, подтверждающие его расходы именно на те цели, которые перечислены выше;

срок подачи налоговых деклараций госслужащими и представителями бизнеса за прошлый год — до 1 апреля. Однако на физлиц, которые хотят получить налоговую скидку, это ограничение не распространяется. Они могут подавать документы на скидку в течение всего года, до 31 декабря;

оформить необходимые документы можно самостоятельно на портале электронных услуг Государственной налоговой службы Украины

для получения налоговой скидки нужно будет заполнить декларацию, а в ней указать размер доходов и уплаченных налогов за прошлый год. Эти данные можно запросить у бухгалтера своего предприятия, в самой налоговой через свой личный кабинет или на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Бланк декларации тоже можно найти в личном кабинете налогоплательщика. Там же, кстати, находятся и инструкции по заполнению документов и порядок действий.

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