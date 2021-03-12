"Центрэнерго": Уголь у госшахт закупался через фирму-прокладку

Поставки угля с государственных шахт для «Центрэнерго» до последнего времени происходили через частную фирму, которая не рассчиталась с госшахтами за топливо.
Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».
В «Центрэнерго» подчеркивают, что компания не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом «Центрэнерго» является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.
«В начале года государственные шахты не отгружали уголь на „Центрэнерго“ по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через „Укрвуглезбагачення групп“, несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность», — говорится в сообщении.
«Центрэнерго» подчеркивает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников на условиях отсрочки оплаты 30 дней. А поставки обогащенного угля — исключительно от ГП «Укрвугилля», которое находится в управлении Минэнерго.
В целом с начала марта «Центрэнерго» уплатило государственным шахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.
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