Межбанк: что будет происходить с валютой в четверг

Четверг на валютном рынке пройдет очень динамично. Ключевым мотиватором для всех участников торгов будет необходимость рассчитаться с бюджетом до конца этой недели. Бизнесу по срокам расчетов по налогам уже тянуть особо некуда, а с учетом еще и того, что 20-е число приходится в этот раз на выходной — откладывать свои проплаты бюджету уже никто на последние дни не будет. Поэтому с сегодняшнего дня обеспечение налоговых платежей станет основной заботой финансовых директоров и крупных, и мелких компаний.

В такой период гривна в дефиците, что позитивно влияет на валютный рынок. Ведь нехватку гривневых средств экспортеры покрывают за счет продажи валютной выручки на межбанке, а у покупателей ее тоже не хватает по тем же причинам необходимости уплаты налогов и они снижают свои аппетиты по покупке валюты.

Это создает позитивный настрой по перспективам курса нацвалюты на ближайшие дни. Спутать все карты в этой ситуации могут только нерезиденты. Получив вчера средства от погашений ОВГЗ, часть из иностранцев перевложили сразу же их в новые облигации и это на валютный рынок никак не повлияло. Но по нашим данным некоторые нерезиденты еще не определились окончательно с этими деньгами и их дальнейшим поведением на рынке и если иностранцы решат покупать на эти средства валюту — спрос вырастет, что отразится на курсе. Мы оцениваем такой «неопределившийся спрос» в сумму до $ 20−35 млн, что не особо критично даже для нашего малообъемного межбанка. Но и сбрасывать со счетов такой вариант развития событий — тоже не стоит. Тем более, что спекулянты последние пару дней предпринимают достаточно активные попытки раскачать курс, играя то «на понижение», то «на повышение». От того, что решат нерезиденты с ресурсами от вчерашних погашений ОВГЗ и от того, как активно экспортеры будут «заливать» сегодня валютой межбанк в преддверии налоговых платежей — и будет зависеть сегодня курсовой тренд на торгах.

Нацбанк постарается в ход торгов не вмешиваться, тем более, что пока есть желающие выполнить часть этой работы вместо него и на этом даже неплохо заработать. Например, тот же Приватбанк вчера на пике ажиотажа продавал доллар по 27,74 гривны, чем выровнял спрос и предложение, а заодно и продался максимально дорого. До этого, достаточно долгие периоды времени в случае необходимости подобное часто делал другой госбанк — Укргазбанк. Так что «помощники» у Нацбанка в этом вопросе пока есть. По нашим расчетам объем операций на межбанке в четверг будет находиться в пределах до $ 170−210 млн при совершении до 630 сделок, что связано с активизацией клиентов в период бюджетных платежей.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам 18 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,85 грн, евро — коридор 32,90 — 33,25 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,71 / 27,73

евро — 33,00 / 33,02

Курсы валют на Межбанке

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