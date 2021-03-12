Из-за программы «5-7-9%» лизинг стал неконкурентным

Правительственное субсидирование рефинансирования кредитной задолженности под 0% делает лизинг на коммерческих условиях неинтересным для малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Кредитование агросектора: какие продукты финансирования бизнеса банки предлагают клиентам», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Пока в программу „5−7-9%“ не включат лизинг, он будет неконкурентным по сравнению с кредитованием покупки техники. Лизинговый портфель у нас развивается два года, ежегодно рос, но уже в I квартале клиенты, которые имели действующий лизинг, просили рефинансирование под 0% в рамках программы „5−7-9%“. Мы понимаем, что это конкуренция цен. Поэтому в „5−7-9%“ должны добавить лизинг, иначе продукт будет неконкурентным», — заявил руководитель развития продаж агронаправления ПУМБ Владимир Онищук.

Заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Николай Алферов уверен, что когда лизинг будет включен в программу «5−7-9%», «это даст толчок сегменту».

«Программа 5−7-9% будет распространяться на лизинг», — рассчитывает начальник управления лизинга Креди Агриколь Банка Юрий Василенко. Он активно развивает лизинг полгода. «Мы решили запустить лизинг, чтобы клиент решал, что ему выгоднее — кредит или лизинг. Есть те, кто любит владеть — им нужен кредит, а есть те, кто готов на лизинг, воспринимая банк как партнера», — говорит банкир.

У сторонников лизинга есть много аргументов. «Причина № 1 — производители и дилеры могут предоставить лизинговой компании или банку большие скидки на покупку объекта лизинга, которые не сможет получить клиент, если обратится к производителю. Банки и лизинговые компании имеют доступ к качественным страховщикам и получают тарифы, которые недоступны обычному клиенту. Госорганы не могут арестовать это имущество, поскольку оно принадлежит лизингодателю. И эти объекты не могут быть включены в ликвидационную массу во время банкротства. Прошлый год показал, что портфель лизинга достиг 26 млрд грн. И прирост ежегодно на 10−20% – это положительная тенденция», — рассказал Юрий Василенко.

Заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская говорит, что раньше аграрии не понимали лизинг. «Сейчас все изменилось. Аграрии приходят к поставщику техники, к продавцу и говорят: „Я хочу лизинг“. Он знает, что это дешевле, эффективнее, — говорит она. — Сейчас мы фактически имеем монополиста — „ОТП Лизинг“. Но хочется создать конкуренцию. Мы пытаемся в ближайшее время присоединиться к пулу банков, которые предоставляют лизинг с баланса. И я ожидаю, что основная масса финансирования основных средств в агропроизводстве будет идти через этот продукт».