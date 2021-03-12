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В Офисе Президента спрогнозировали, где будет работать ипотека под 7%

В Офисе Президента спрогнозировали, где будет работать ипотека под 7%

Больше всего участников государственной программы «Доступная ипотека под 7%» придется на крупные областные центры.

Такой прогноз озвучила советник председателя Офиса Президента Виктория Стахова.

Рассчитывать на ипотеку под 7% могут украинцы, которые подпадают под критерии программы. Основной параметр — уровень доходов. Нижняя планка с доходов будет определяться банком как возможность погасить кредит по ставке 7%, верхняя планка — как десятикратный размер средней заработной платы в регионе расположения объекта недвижимости. Например, для Киева это будет 218 тыс. грн в месяц совокупного дохода семьи, для Киевской области — примерно 119 тыс., для Одесской — 125 тыс. грн.

«Еще один аспект — нельзя иметь в собственности жилье площадью более 50 кв. м на одинокого человека или на семью — еще 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Но это ограничение не применяется к переселенцам из оккупированных территорий. Это специально прописано в постановлении Кабинета министров», — рассказала Стахова.

В рамках программы государство компенсирует банкам разницу между рыночной ставкой и ставкой 7%.

«Если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, то сейчас рыночная ставка — около 14%. То есть эту разницу в 7% банк гарантированно получает», — пояснила советник Офиса Президента.

В госбюджете на 2021 год на реализацию программы предусмотрено 300 млн грн, ипотекой смогут воспользоваться 5 тыс. семей.

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По материалам УКРИНФОРМ
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