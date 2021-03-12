Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтов

В среду на валютном рынке особого покоя не было, хотя к вечеру котировки по доллару почти вернулись к утренним значениям 27,715/27,735 гривен, а евро лишь немного подрос со стартовых 32,96/32,99 гривен до 33,00/33,02.

Несмотря на колебания курса в середине дня, связанные с существенными перекосами спроса и предложения, Нацбанк на торги с интервенцией так и не вышел. Но его частично заменил другой госбанк — ПриватБанк. Он продавал на пике ажиотажа ближе к полудню доллар по 27,74 гривны и этим сбил пыл спекулянтов, игравших «на повышение».

Перекосы спроса и предложения возникали как за счет необходимости сегодня у инвесторов в гривне для расчетов по вчерашнему аукциону Минфина по ОВГЗ, так и за счет тех игроков, кто наоборот — получал сегодня гривну от того же Минфина Украины в виде погашений других выпусков облигаций и процентов с дальнейшей покупкой на нее валюты. Кто-то из них даже успел сработать на опережение — с утра покупая валюту на имеющуюся у него на этот момент гривну, а затем компенсировав эту сумму за счет пришедших денег от Минфина.

Ход торгов:

На первых минутах сессии предложение превышало спрос и курс доллара просел с утренних 27,72/27,74 доллар к 11:00 до до 27,685/27,70 гривен. Но затем расклад на межбанке быстро поменялся, спрос резко вырос, а предложение сократилось. Это немедленно отразилось на котировках и уже к 12:00 доллар взлетел до уровня 27,73/27,75 гривен. НБУ не выходил. Покупатели начали нервничать, но тут на торги вышел ПриватБанк с продажей по 27,74 гривны. Это сбило ажиотаж и к обеду котировки просели до 27,685/27,705 гривен, а к 14 часам — и до 27,675/27,695.

Но тут снова сработал отложенный спрос. За счет выхода на торги новой порции покупателей котировки выросли до 27,69/27,71 к 16 часам, а завершилась сессия практически утренним уровнем в 27,715/27,735 гривен за доллар.

Главные события 17 марта на валютном рынке:

Несмотря на скачки котировок в течении сессии – за день в целом курс доллара почти не изменился и остался на уровне 27,715/27,735 гривен, а евро — подрос до 33,00/33,02.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7059 гривны, а официальный на 18 марта 2021 года установлен на отметке 27,6978 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,67 / 27,69

евро — 32,94 / 32,97

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1906 / 1,1908

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