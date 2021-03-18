Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию, газ и тепло завышенными

В начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их оптимальными, а 0,4% – заниженными.

Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

«Чем ниже уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными — доля таких растет от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспеченно, до 95% среди представителей беднейших слоев», — сказано в сообщении.

На кого украинцы возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов:

на правительство — 29%;

президента Украины — 24%;

13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

9,5% – на Верховную Раду Украины;

7% – на энергетические компании;

6% – на компании, предоставляющие коммунальные услуги;

5% – на НАК «Нафтогаз Украины».

Как говорится, чем ниже уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента страны (доля таких растет от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспеченно, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и правительство (соответственно 25% и 36%). Со снижением уровня благосостояния снижается доля тех, кто возлагает ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (соответственно 18% и 4%), и компании, предоставляющие коммунальные услуги (соответственно 14,5% и 3%).

Справка Finance.ua:

Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн.

Две трети украинцев утверждают, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла.

У потребителя есть возможность снизить размер платы за коммунальные услуги в случае их отсутствия или предоставления не в полном объеме, а также снижения их качества.

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