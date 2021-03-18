0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию, газ и тепло завышенными

Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию, газ и тепло завышенными

В начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их оптимальными, а 0,4% – заниженными.

Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова.

«Чем ниже уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными — доля таких растет от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспеченно, до 95% среди представителей беднейших слоев», — сказано в сообщении.

На кого украинцы возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов:

  • на правительство — 29%;
  • президента Украины — 24%;
  • 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
  • 9,5% – на Верховную Раду Украины;
  • 7% – на энергетические компании;
  • 6% – на компании, предоставляющие коммунальные услуги;
  • 5% – на НАК «Нафтогаз Украины».

Как говорится, чем ниже уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента страны (доля таких растет от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспеченно, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и правительство (соответственно 25% и 36%). Со снижением уровня благосостояния снижается доля тех, кто возлагает ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (соответственно 18% и 4%), и компании, предоставляющие коммунальные услуги (соответственно 14,5% и 3%).

Справка Finance.ua:

  • Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн.
  • Две трети украинцев утверждают, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла.
  • У потребителя есть возможность снизить размер платы за коммунальные услуги в случае их отсутствия или предоставления не в полном объеме, а также снижения их качества.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.