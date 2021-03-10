УЗ договорилась с корейцами о финансировании подготовки строительства евроколеи

«Укрзализныця» и Корейская национальная железная дорога Республики Корея (Korean National Railway) планируют совместно работать над развитием скоростных пассажирских перевозок в Украине.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали 17 марта 2021 в Сеуле, передает пресс-служба УЗ.
«Так, стороны-подписанты будут сотрудничать также в проведении совместного исследования по внедрению и реализации информационных технологий в железнодорожной отрасли.
Кроме того, меморандум предусматривает совместную работу по привлечению финансирования для развития железнодорожных проектов в Украине, включая грантовые ресурсы", — говорится в сообщении.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, договоренности с Корейской национальной железной дорогой предусматривают грантовое финансирование пре-ТЭО (предварительного технико-экономического обоснования) для строительства евроколеи в Украине.
«Нам нужны скорости 21 века (а сейчас мы говорим о 250 км/ч и более) и интеграцию с железными дорогами стран ЕС. В целом речь идет о 4 участках, протяженностью почти 2000 километров новой железнодорожной колеи в Украине: Киев — Львов — Госграница, Киев — Одесса, Киев — Харьков, Киев — Днепр — Запорожье», — написал министр.
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