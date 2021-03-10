0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

УЗ договорилась с корейцами о финансировании подготовки строительства евроколеи

УЗ договорилась с корейцами о финансировании подготовки строительства евроколеи

«Укрзализныця» и Корейская национальная железная дорога Республики Корея (Korean National Railway) планируют совместно работать над развитием скоростных пассажирских перевозок в Украине.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали 17 марта 2021 в Сеуле, передает пресс-служба УЗ.

«Так, стороны-подписанты будут сотрудничать также в проведении совместного исследования по внедрению и реализации информационных технологий в железнодорожной отрасли.

Кроме того, меморандум предусматривает совместную работу по привлечению финансирования для развития железнодорожных проектов в Украине, включая грантовые ресурсы", — говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, договоренности с Корейской национальной железной дорогой предусматривают грантовое финансирование пре-ТЭО (предварительного технико-экономического обоснования) для строительства евроколеи в Украине.

«Нам нужны скорости 21 века (а сейчас мы говорим о 250 км/ч и более) и интеграцию с железными дорогами стран ЕС. В целом речь идет о 4 участках, протяженностью почти 2000 километров новой железнодорожной колеи в Украине: Киев — Львов — Госграница, Киев — Одесса, Киев — Харьков, Киев — Днепр — Запорожье», — написал министр.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.