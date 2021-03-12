Как в ЕС: украинцы хотят 100 тыс. евро выплат в случае банкротства банка

Более 95% посетителей украинского портала о финансах и инвестициях МинФин желают повышения гарантированной суммы возмещения.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Результаты проведенного онлайн опроса:

При этом 51,4% опрошенных считают, что гарантированная сумма должна соответствовать европейским нормам — 100 тыс. евро.

И еще 44% – что возмещение по вкладам нужно увеличить вдвое.

Такие данные фактически подтвердили результаты Всеукраинского репрезентативного опроса потребителей финансовых услуг, проведенного Фондом гарантирования вкладов 2019 года, и показали: у общества сформировался устойчивый запрос на увеличение суммы возмещения.

«Запрос украинцев на повышение гарантированной суммы возмещения — понятный и экономически обоснованный, ведь в последний раз она увеличивалась еще в 2012 году. Фонд, осознавая потребности вкладчиков, инициирует начало поэтапного повышения», — сказала Елена Нужненко, директор финансовый Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Что планируют сделать. «Первый шаг мы планируем сделать уже в этом году и увеличить сумму возмещения вдвое до 400 тыс. грн. Правда, для этого нам нужно решить ключевой для Фонда вопрос — провести реструктуризацию долгов, которые остались в наследство от банковского кризиса 2014−2017 гг. Утверждение программы реструктуризации, повышение суммы возмещения по вкладам и распространение гарантий на „Ощадбанк“ — единственный пакет законопроектов, принятие которого откроет путь к качественным изменениям системы гарантирования. Такое пакетное голосование согласовано Советом по финансовой стабильности и также является одним из требований возобновления сотрудничества с Международным валютным Фондом», — отметила она.

Напомним, во время банковского кризиса 2014−17 гг для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10−14% от правительства и Национального Банка Украины. На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. И перечислил Минфину 19,6 млрд грн, в т. ч. 7 млрд грн — проценты.

Остаток долга перед государством сегодня составляет 46.94 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов. По условиям разработанного и одобренного Советом по финансовой стабильности Плана реструктуризации долгов Фонда будут переведены в условные обязательства.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось о том, что должен сделать ФГВФО, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов:

во-первых, реструктуризировать долг Фонда перед Министерством финансов, потому что для повышения суммы гарантирования надо иметь соответствующие финансовые ресурсы;

во-вторых, создать сверхпрочную банковскую систему, чтобы за гарантированными выплатами обращалось как можно меньше лиц.

Фонд разрабатывал законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

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