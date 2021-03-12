Как в ЕС: украинцы хотят 100 тыс. евро выплат в случае банкротства банка

Более 95% посетителей украинского портала о финансах и инвестициях МинФин желают повышения гарантированной суммы возмещения.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
Результаты проведенного онлайн опроса:
Такие данные фактически подтвердили результаты Всеукраинского репрезентативного опроса потребителей финансовых услуг, проведенного Фондом гарантирования вкладов 2019 года, и показали: у общества сформировался устойчивый запрос на увеличение суммы возмещения.
«Запрос украинцев на повышение гарантированной суммы возмещения — понятный и экономически обоснованный, ведь в последний раз она увеличивалась еще в 2012 году. Фонд, осознавая потребности вкладчиков, инициирует начало поэтапного повышения», — сказала Елена Нужненко, директор финансовый Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Что планируют сделать. «Первый шаг мы планируем сделать уже в этом году и увеличить сумму возмещения вдвое до 400 тыс. грн. Правда, для этого нам нужно решить ключевой для Фонда вопрос — провести реструктуризацию долгов, которые остались в наследство от банковского кризиса 2014−2017 гг. Утверждение программы реструктуризации, повышение суммы возмещения по вкладам и распространение гарантий на „Ощадбанк“ — единственный пакет законопроектов, принятие которого откроет путь к качественным изменениям системы гарантирования. Такое пакетное голосование согласовано Советом по финансовой стабильности и также является одним из требований возобновления сотрудничества с Международным валютным Фондом», — отметила она.
Напомним, во время банковского кризиса 2014−17 гг для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10−14% от правительства и Национального Банка Украины. На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. И перечислил Минфину 19,6 млрд грн,
Остаток долга перед государством сегодня составляет 46.94 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов. По условиям разработанного и одобренного Советом по финансовой стабильности Плана реструктуризации долгов Фонда будут переведены в условные обязательства.
Ранее сообщалось о том, что должен сделать ФГВФО, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов:
Кстати, если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от Finance.ua и получайте весомое пополнение к процентной ставке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроектВчера, 12:45 - 1986 39
Для авторизации в «Дїї» будет достаточно приложить ID-паспорт к телефонуВчера, 09:13 - 753 22
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — ГеращенкоВчера, 15:45 - 1434 15
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменитьВчера, 11:10 - 2768 12
Рада сняла ответственность с производителей вакцин за «побочные явления»Вчера, 16:12 - 533 11
Тариф на электроэнергию в этом году планируют изменитьВчера, 11:10 - 2768 12
Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)Вчера, 13:02 - 2077
Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроектВчера, 12:45 - 1986 39
Фразы, которые должны насторожить в описании вакансии (инфографика)Вчера, 19:00 - 1786 4
Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД — ГеращенкоВчера, 15:45 - 1434 15
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Позавчера, 14:25 - 444
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 398
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1613 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2493 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4174 3