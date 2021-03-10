Toyota представила новый городской автомобиль Aygo X Prologue (фото)

Сегмент А в Европе умирает, но Toyota пока не отказывается от него. Третье поколение Aygo было представлено сегодня в виде прототипа X Prologue. По сути, это концепт-кар, который даст представление о том, что нас ждет в отношении маленького автомобиля компании. В отличие от предыдущей модели, разработанной совместно с Peugeot и Citroën, новый Aygo полностью создан инженерами Toyota.
В концептуальном автомобиле особое внимание уделяется смелому дизайну с массивными колесами и массивными крыльями, которые делают его похожим на самый маленький кроссовер в мире. Негабаритные легкосплавные диски, выдвижные дверные ручки и относительно небольшие боковые зеркала не появятся в серийной модели, поскольку недавно был замечен прототип с меньшими колесами, традиционными ручками и большими зеркалами.
Как у типичного концепт-кар, в Aygo X Prologue есть несколько интересных особенностей. Например, зеркала с обеих сторон заменены камерами. Сзади на бампере есть крепления для велосипеда, что еще больше подчеркивает авантюрный характер концепт-кара. Несмотря на то, что это крошечный автомобиль, в Aygo есть встроенный багажник на крыше для увеличения вместимости.
Салон на данный момент не раскрывается, и Toyota пока держит в секрете технические характеристики. Мы знаем, что совершенно новый Aygo был спроектирован и разработан в Европе для Европы, где он по-прежнему будет оснащаться традиционным ДВС. В основу модели легла платформа TNGA-B, которая использовалась в недавно добавленных Yaris Cross, что позволит Toyota добиться необходимой экономии и создать экономическое обоснование для Aygo. Серийная модель, вероятно, будет представлена к концу года или в начале 2022 года, поскольку уже были обнаружены прототипы, демонстрирующие предсерийный дизайн модели.
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