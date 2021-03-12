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Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспорта

Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспорта

Камера автоматической фото- и видеофиксации в течение месяца вывила более трех тысяч нарушений проезда по полосе общественного транспорта.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, более 3 тысяч автовладельцев уже привлекли к ответственности за нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

Напомним, что проезд по полосе общественного транспорта не является опасным нарушением, которое несет угрозу жизни или здоровью граждан. Однако с 15 февраля в системе автоматической фиксации нарушений ПДД появилась новая функция — фиксация нарушений проезда по полосе общественного транспорта. Первая камера, которая заработала с такой опцией, была установлена ​​на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Ранее в МВД сообщили, что за 8 месяцев работы системы автофиксации автовладельцами было уплачено более 210 миллионов гривен штрафов. При этом аварийность в Киеве и Киевской области значительно возросла.

По материалам Телеканал 24
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