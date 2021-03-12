Стартовало строительство первой очереди нового аэродрома в Днепре - Криклий

В Днепре стартовало строительство І очереди нового аэродрома — всего строительство нового аэродрома продлится около 3 лет.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.
«Первая очередь строительства нового аэродрома в Днепре начата. Она охватывает строительство перрона и рулежных дорожек. Это позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой. То есть, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты — новым перроном», — отметил министр.
По его словам, прежде всего на этом этапе строительства генподрядчик ООО «Альтис Констракшн» устроит временные дороги, производственную базу и строительный городок.
После этого стартуют строительные работы на месте будущего перрона. В то же время частный инвестор «НС Днепр» продолжает строить новый пассажирский терминал аэропорта.
На строительство нового аэродрома в Днепре в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн.
На объекте планируют построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.
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