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Укравтодор и ЕБРР начали реализацию антикоррупционного проекта

Укравтодор и ЕБРР начали реализацию антикоррупционного проекта

Госагентство автомобильных дорог Украины совместно с консультантами Европейского банка реконструкции и развития реализует антикоррупционный проект.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в Facebook.

Отмечается, что до мая текущего года консультанты будут изучать и анализировать имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе исследования в июле 2021 года планируется финализировать и утвердить план антикоррупционных мер. До 2023 года консультанты будут сопровождать имплементацию плана в Укравтодоре и его подразделениях.

«За прошлый год нам удалось перезапустить дорожную отрасль – созданы единые правила закупок, введен независимый технадзор и дополнительный контроль проектных решений. Мы работали над упреждением коррупционных рисков путем цифровизации процессов управления и повышением исполнительной и финансовой дисциплины. Пилотный проект с ЕБРР дает шанс этим изменениям стать необратимыми», – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

В агентстве напоминают, что кредитное соглашение между Укравтодором и ЕБРР на сумму 450 млн евро было подписано в декабре прошлого года. Оно включает не только реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев – Одесса и строительство Северного обхода Львова, но и внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли. Среди них – реформа системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры для электротранспорта и ключевая – антикоррупционная.

«Мы высоко ценим инициативу Укравтодора во внедрении этого проекта, ведь его результатом должна стать полностью обновленная ​​система управления дорожной отраслью. В случае успешного запуска антикоррупционного пилотного проекта в Укравтодоре, этот опыт можно будет масштабировать на другие субъекты хозяйствования и организации государственного сектора, которые являются партнерами ЕБРР в Украине», – рассказал руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол.

К внедрению антикоррупционной реформы в ведомстве также привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), работающий в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko.

По материалам УКРИНФОРМ
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